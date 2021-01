Coup dur pour Remco Evenepoel: il va devoir rester trois semaines de plus à l’arrêt

« Nous espérions qu’il puisse reprendre le vélo demain (mardi) mais nous ne prendrons aucun risque et il faudra encore patienter probablement trois semaines », a déclaré Lefevere, admettant implicitement que la participation de son coureur au prochain Tour d’Italie est désormais en danger.

« On doit se montrer prudent (…) et attendre de voir si on prendra des risques pour le Giro », a expliqué Lefevere alors que le Tour d’Italie, qui doit débuter le 8 mai, est le premier grand objectif de la saison du prodige brabançon. « S’il reprend (l’entraînement) le 8 février, il restera trois mois avant le Giro. Très court mais peut-être suffisant ».