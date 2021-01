Vaccination: selon le fabricant et leader du marché «trouver 8 millions de seringues sera très difficile»

La Belgique doit encore commander huit millions de seringues et d’aiguilles pour sa campagne de vaccination contre le coronavirus, estime lundi le directeur de Becton Dickinson (BD) Benelux, Alexander Alonso. Le fabricant américain de matériel médical et leader sur le marché des médicaments injectables estime que la tâche sera difficile.

Le carnet de commandes rempli jusque 2022

Les autorités belges ont commandé 12 millions de seringues et d’aiguilles à BD, explique M. Alonso. « Chaque habitant doit être injecté deux fois. Cela couvre donc 6 millions de personnes. Or, la Belgique compte près de 12 millions d’habitants. Six millions ne sont donc pas couverts », calcule M. Alonso.