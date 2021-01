Retour manqué pour Saelemaekers avec l’AC Milan: il reçoit deux cartes jaunes en sept minutes et est exclu

L’AC Milan s’est qualifié mardi dernier pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en battant aux tirs aux buts le Torino. Toujours blessé, Alexis Saelemaekers n’était pas sur la feuille de match du côté milanais. C’est ce lundi que le Belge a fait son retour à l’AC Milan (il s’est blessé le 23 décembre 2020). Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été concluant…

Concrètement, Saelemaekers est entré au jeu à la 66e minute du match disputé à Cagliari en remplacement de Jens Petter Hauge. C’est Zlatan Ibrahimovic qui avait planté les deux buts milanais auparavant (0-2). Le géant suédois s’est donc fait remarquer de la plus belle des manières, au contraire de l’ancien Anderlechtois.

Ce dernier a rapidement reçu un carton jaune pour avoir mis un pied trop haut. Un geste dangereux synonyme d’avertissement donc. Et, après sept petites minutes passées sur la pelouse, il a été l’auteur d’une faute d’antijeu, synonyme de second avertissement et donc d’exclusion.