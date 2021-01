Abdoulay Diaby, nouvelle recrue d’Anderlecht: «Je suis prêt à aller au feu pour Kompany»

Abdoulay Diaby (29 ans), le nouvel attaquant d’Anderlecht prêté avec option d’achat par le Sporting Lisbonne, ne cache pas sa joie de retrouver le championnat de Belgique. Il est d’ores et déjà heureux de se sentir important à Neerpede et s’est juré de tout mettre en oeuvre pour donner satisfaction à Vincent Kompany. « Je suis prêt à aller au feu pour le coach », dit l’ancien Brugeois. « Je suis heureux d’être au Sporting car j’avais besoin d’une nouvelle étape dans ma carrière, j’étais sur une voie de garage à Getafe. Le RSCA est arrivé au bon moment. »

« Mon job, c’est marquer des buts »

L’Antwerp était également intéressé par les services de Diaby. « Mais Vincent Kompany m’a fait comprendre qu’il me voulait vraiment », dit le Malien. « Je n’ai pas hésité. Anderlecht reste un grand club en Belgique et en Europe. Je ne considère pas cela comme un pas en arrière même si j’ai été champion avec Bruges. Je me suis toujours senti très bien en Belgique. Je suis content d’être de retour. »