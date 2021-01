Crise sociale, crash financier, conflit nucléaire: ce qui fait trembler l'élite de Davos

A un horizon de trois à cinq ans, les risques les plus fréquemment cités sont économiques : explosion de bulles financières alimentées ces dernières années par les largesses des banques centrales, défaillances des infrastructures technologiques mondiales, inquiétude sur la stabilité future des prix.

A lire l'édition 2021 du "Global Risks Report" du Forum économique mondial, organisation à l'origine du rendez-vous annuel de l'élite mondiale dans la bourgade suisse de Davos, ce sont les épidémies et une augmentation de la pauvreté qui menacent le plus la stabilité mondiale, ainsi que des catastrophes météorologiques, dans les deux années à venir.

A long terme, les partenaires du Forum économique mondial font état de craintes pour la survie même de l'humanité, passant par l'usage d'armes de destruction massive, par l'effondrement d'Etats entiers, et par le recul de la biodiversité.

"Le coût humain et économique immédiat du Covid-19 est sévère. Il menace d'effacer plusieurs années de progrès dans la réduction de la pauvreté et d'affaiblir encore davantage la cohésion sociale et la coopération internationale", écrivent les auteurs du rapport.