Des masques en tissu ou chirurgicaux contre les variants du coronavirus? Les recommandations de Sciensano

Les masques chirurgicaux

Les masques chirurgicaux ne doivent pas être mouillés. Ils ne doivent pas être abîmés et être changés idéalement toutes les quatre heures.

Comment porter le masque

Il faut porter le masque convenablement. Un masque abaissé sous le menton, un masque qui ne cache pas le nez, un masque qui baille sur le côté est un masque qui perd énormément de son efficacité.

Se laver les mains avant de manipuler son masque.

Et les autres masques ?

Dans un emploi adéquat de masque traité comme il le faut, la filtration et la diminution sur l’impact d’une population peuvent être aussi au moins aussi importantes que si on employait des masques plus complexes à mettre et à tolérer.

Quand porter le masque

Il faut porter le masque dans toutes les circonstances de notre vite sociale ou professionnelle où cela est nécessaire. A l’extérieur, où c’est obligatoire ou par définition dans l’endroit où il y a du monde, quand la distance sociale de 1m50 ne peut pas être respectée. A l’intérieur, dans les endroits où c’est obligatoire, dans les magasins, les transports en commun mais aussi dans d’autres circonstances si pour une raison ou une autre, on doit rentrer chez quelqu’un ou si quelqu’un rentre chez vous et que les distances ne peuvent pas être considérées.