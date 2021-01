Le Boeing 737 MAX pourra voler à nouveau en Europe

« Nous avons atteint le stade où nos quatre prérequis ont été remplis », a poursuivi M. Ky, citant « la bonne compréhension de ce qui s’était passé », le fait que « tous les facteurs qui ont contribué aux accidents soient réglés », qu’un certain nombre de points « critiques » puissent être vérifiés par l’EASA elle-même et que les pilotes soient « correctement informés et entraînés ».