Nombre record de transactions à la Bourse en 2020

Le mois de mars a été particulièrement exceptionnel, avec plus de 32,9 millions d'euros échangés quotidiennement. En mars 2019, cela ne représentait que 19 millions d'euros.

Le nombre moyen de transactions boursières était de 85.419 par jour. Le précédent record datait de 2018 avec 77.223 transactions par jour en moyenne. L'année 2019 a été beaucoup plus calme avec 65.749 transactions quotidiennes en moyenne.

Les actions d'UCB (+40% de chiffre d'affaires), Argenx (+55%) et GBL (+24%) se sont particulièrement échangées. À l'inverse, les échanges ont été moindres pour Colruyt (-20%), AB InBev (-18%) et Umicore (-15%).

L'indice Bel20 a terminé l'année sur une baisse de 8,5%. "L'année avait bien débuté, mais en mars, il y a eu une correction de plus de 40%", a déclaré le patron de la Bourse Vincent Van Dessel. A plus long terme, par rapport à l'année de crise 2008, le Bel20 a toujours garanti des bénéfices.

La capitalisation boursière totale est passée de 335 milliards d'euros en 2019 à 303 milliards à la fin 2020. Un certain nombre de poids lourds comme AB InBev (-21,5%) et KBC (-14,5%) ont considérablement perdu de la valeur alors que d'autres comme Argenx (+86%) et Sofina (+43%) ont vu leur valeur augmenter considérablement.

Euronext Bruxelles a accueilli en 2020 quatre nouvelles actions (Hyloris Pharma, Nyxoah, Unified Post et Inclusio), alors que plusieurs actions ont disparu (Sabca, Europublidis, Envipco, Curetis).