Mbaye Leye avant Malines-Standard: «J’aimerais que mes joueurs restent davantage debout»

Le Standard, qui reste sur deux victoires décrochées face à Waasland-Beveren et au CS Bruges, tentera la passe de trois mercredi (18h45) à Malines. « La progression est là, on est sur le bon chemin », confie Mbaye Leye. « Mais il y a des erreurs techniques qui sont là depuis longtemps. Si la dernière passe n’est pas bonne, c’est plutôt de la concentration et c’est un des points à améliorer ».

Le Standard est revenu à 2 points du top 4. « Ce match au Cercle, on pouvait le gagner 0-3. On a eu des transitions qui l’auraient permis et on ne parlerait pas alors de la souffrance qu’on a eu. Ce que j’aimerais, c’est retrouver cette fluidité qu’on avait eue contre Waasland-Beveren, où il y a eu moins de déchets, en gardant l’efficacité et en y ajoutant le caractère et le courage affichés à Bruges ».

Un bémol toutefois : « Je trouve les joueurs offensifs très tendres dans les premiers et deuxièmes duels, j’aimerais qu’ils restent davantage debout ». Cela vaut pour Jackson Muleka, mais aussi pour Maxime Lestienne et Mehdi Carcela. « L’attaquant doit montrer plus et faire plus peur aux défenseurs que l’inverse ».