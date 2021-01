Un spacieux penthouse à Ixelles

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

Ce vaste penthouse est réparti aux 10e et 11 étages d’un immeuble implanté sur l’avenue Roosevelt, à Ixelles. Le bâtiment a la particularité d’être entouré d’un écrin de verdure puisqu’à l’avant un parc le sépare de la route, et à l’arrière il est bordé par le Bois de la Cambre sur lequel l’appartement a de superbes vues. Les premiers arrêts de bus et de tram se trouvent à moins de cinq minutes à pied, tout comme la gare de Boondael. Plusieurs commerces, établissements horeca et services sont déjà accessibles en plus ou moins dix minutes de marche, et les environs de l’immeuble rassemblent plusieurs écoles.

État général

La construction de l’immeuble et de l’appartement remonte à 1964. Le penthouse est en bon état car il a été rafraîchi et entretenu au fil des ans, mais il aura idéalement besoin de quelques modernisations, par exemple au niveau de la cuisine et des salles d’eau, ou encore des châssis. Le bien est agrémenté avec des matériaux de qualité comme du marbre dans le hall d’entrée et le salon. Le système de chauffage (au gaz) est commun à l’immeuble et a été remplacé récemment. Le bâtiment a aussi subi d’autres travaux il y a peu, tels que le renouvellement des terrasses ou encore l’étanchéité des toitures. La résidence offre par ailleurs des équipements collectifs comme un parc, un terrain de tennis, une piscine intérieure (dans le bâtiment voisin) ou encore une buanderie commune.

Disposition

L’appartement est réparti sur deux niveaux, mais l’essentiel de sa superficie se trouve au 10e étage. On y retrouve un hall d’entrée avec vestiaire et toilette, qui dessert plusieurs pièces dont d’un côté la cuisine précédée par un office, et de l’autre le vaste séjour largement ouvert sur une terrasse. L’espace de vie est prolongé par un salon TV, qui peut aussi être utilisé comme une grande chambre supplémentaire. Parmi les deux autres chambres présentes au 10e étage, l’une dispose d’une terrasse et l’autre d’une salle de douche attenante. Une deuxième salle de bain et un dressing complètent le coin nuit. Le second niveau de l’appartement rassemble un studio avec une chambre d’appoint, une salle de douche et surtout une vaste terrasse supplémentaire de 60 m2. Le penthouse est complété par une cave et deux boxes de garage.

Prix

Ce vaste penthouse est affiché au prix de 790.000 euros, cave et garages inclus. Les charges communes s’élèvent à plus ou moins 700 euros par mois et incluent notamment les provisions de chauffage et d’eau chaude, ainsi qu’un fonds de réserve.