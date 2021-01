Treize projets de transition écologique soutenus par Elia dans l'Est du pays

L'appel à projets, lancé en juin dernier, concernait cinq communes traversées par la Boucle de l'Est à savoir Malmedy, Spa, Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts. Le montant global de l'aide accordée s'élève à 158.625 euros ont indiqué, mardi, les représentants d'Elia et de Be Planet, lors d'une visio-conférence.

Ces projets ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de six experts sélectionnés par Be Planet. Les projets sélectionnés à Malmedy sont: Cap Terre (aussi sur Stavelot), La grande maison et Unis verts paysans. Sur la commune de Spa, ce sont Spasol, Wood chosp closed et le comité de quartier. À Stavelot, Cap Terre, Viens!, le Domaine de Burnenville et les potagers des petites communes ont été sélectionnés. À Stoumont, la cantine durable mobile et le chemin de la résilience seront également soutenus. Finalement, à Trois-Ponts, ce sont le Jardin Décou'Verte au Château et Vues sur les campagnes qui ont été sélectionnés.

Ces différents projets, qui ont pour objectif d'améliorer la qualité paysagère et la biodiversité de leur territoire sont soutenus financièrement à hauteurs diverses, en fonction de l'ampleur du projet mais aussi du nombre de kilomètres traversés par la seconde phase de la Boucle de l'Est sur chacune des cinq communes.