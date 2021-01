Coronavirus - Moins de 10 millions de passagers en 2020 dans les aéroports belges, record pour le fret

Les aéroports de Zaventem, Charleroi, Ostende, Anvers et Liège ont vu passer ensemble 9,55 millions de passagers en 2020. C'est presque trois quarts de moins (-73%) qu'un an auparavant. À l'époque, il y en avait eu 35,5 millions, un record.

L'aéroport de Charleroi a accueilli 2,56 millions de passagers l'année dernière, soit 69% de moins qu'un an auparavant encore. Viennent ensuite ceux d'Ostende (plus de 111.000 passagers), Anvers (un peu plus de 88.000) et Liège (environ 44.500). Eux aussi ont vu le nombre de voyageurs diminuer de 70 à 75% à chaque fois.