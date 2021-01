Allemagne: nouvel endettement moins fort que prévu en 2020

La première économie de la zone euro a connu une récession de 5% en 2020, 0,5 point au dessus des estimations du gouvernement.

Certains investissements publics, initialement prévus pendant l'année, ont par ailleurs été repoussés à 2021.

Mais la lenteur des paiements des aides liées à la deuxième vague de Covid-19 est aussi grandement responsable: la plupart n'ont débuté qu'en début d'année, à cause notamment de problèmes techniques.

Sur ce sujet, Olaf Scholz a promis de "simplifier et élargir" ces aides, alors que le pays se prépare à adopter mardi de nouvelles restrictions contre le virus, et que la polémique gronde.

Le montant maximum d'aide devrait notamment être porté à 1,5 million d'euros par mois et par entreprise, contre 500.000 aujourd'hui, a précisé ultérieurement le ministre de l'Économie Peter Altmaier.

En décembre les députés allemands ont approuvé près de 180 milliards d'euros de nouvelles dettes publiques pour l'année en cours, une rallonge qui va porter le total à environ 300 milliards d'euros entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.

Après des années d'excédents et de rigueur budgétaire, l'Allemagne a dépensé sans compter pour maintenir son économie à flot face au Covid-19. Berlin a débloqué en mars près de 1.000 milliards d'euros d'aides aux entreprises, sous la forme de chômage partiel, de prêts garantis et d'aide directes. Et le pays a lancé en juin un plan de relance de 130 milliards d'euros pour des investissement d'avenir et une relance de la consommation.

Résultat: la dette publique a grimpé à 70% du PIB en 2020, soit 10 points de plus que son niveau d'avant crise.