Bozar dans l’incertitude après l’incendie de lundi

Après la stupeur, Bozar est désormais dans l’expectative. L’incendie qui s’est déclaré lundi soir a considérablement endommagé des parties de toiture, côté rue Royale. Si les experts sont actuellement sur place pour les constatations d’usage, le personnel n’a pas encore pu pénétrer dans les lieux et faire le point sur les dégâts. « Nous ne pouvons pas encore rentrer dans le bâtiment où l’électricité est de toute manière coupée, ce qui complique l’évaluation des dégâts » explique Leen Daems au service communication.

On sait cependant que certaines parties du bâtiment ont été particulièrement touchées. « C’est le cas du circuit d’exposition où se déroulait l’exposition Danser Brut. Heureusement, celle-ci venait de se terminer et il n’y avait plus d’œuvres dans ces salles » précise Leen Daems. Par contre, on ne sait encore rien concernant les œuvres de l’exposition Philippe Vandenberg, toujours en cours. L’autre grand circuit, situé du côté de la rue Ravenstein, où se déroulent actuellement les expositions Hotel Beethoven et Facing Van Eyck , aurait été largement épargné.