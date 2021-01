Restructuration de Fedex - La procédure Renault lancée en février

La direction avance qu'il s'agit de finaliser l'intégration du réseau TNT, acquis en 2016, et donc d'éliminer les doublons. Liège deviendra le hub secondaire d'un réseau unique en Europe centrale, où Roissy-Charles De Gaulle en constituera le principal. Selon les syndicats, cette situation serait liée au fait que Fedex "a échoué dans sa mission d'achat de terrains en vue d'agrandir le hub liégeois. Des terrains qui sont désormais destinés à Alibaba".

Pour les travailleurs, c'est la douche froide. "On s'attendait à une restructuration mais pas à une telle annonce. Les travailleurs sont dégoûtés et d'après ce qui me revient, certains étaient décidés à abandonner leur poste. Il y aura très certainement des réactions", précise Anne-Marie Dierckx.