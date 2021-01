Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les employeurs jugent la décision des syndicats "incompréhensible et irresponsable"

La décision des syndicats de ne pas prendre part à la prochaine réunion de concertation sociale relative à l'accord interprofessionnel est "incompréhensible et irresponsable" dans le contexte de grave crise économique, réagissent mardi les organisations patronales. Dans un communiqué commun, FEB, Unizo, UCM et Boerenbond évoquent "une gifle" pour les entrepreneurs qui luttent pour la survie de leur entreprise et le maintien des emplois.

