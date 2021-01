Accord interprofessionnel: les négociations rompues avant d’avoir commencé

On savait que l’exercice serait périlleux. Les syndicats ont estimé qu’il était impossible à mener. Ce mardi, les instances de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB ont estimé que la norme salariale fixée par le Conseil central de l’économie (CCE) la semaine passée était trop faible pour entamer les négociations de l’Accord interprofessionnel (AIP). Pour rappel, cette marge fixe le plafond des augmentations salariales pour les deux années à venir. En 2019, il était de 1,1 %.

« Incompréhensible et irresponsable »

Dans un communiqué commun, les représentants des employeurs ont réagi. « Les déclarations des syndicats alléguant qu’ils quittent les négociations relatives à la conclusion d’un accord interprofessionnel parce que la marge salariale réelle (en sus des 2,8 % d’augmentation des salaires via l’indexation) est trop faible sont une gifle pour les entrepreneurs qui luttent actuellement pour la survie de leur entreprise et pour le maintien des emplois de leurs collaborateurs. Au cœur de la plus grande crise économique de tous les temps (-7 % du PIB !), cette attitude des syndicats est incompréhensible et irresponsable. » Ils y voient « une négation totale du modèle de concertation sociale belge. »