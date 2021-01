Restructuration de Fedex - Liege Airport positive malgré sa rétrogradation par le transporteur américain

L'aéroport de Liège, dont Fedex est l'opérateur le plus important, a appris "avec surprise et sans concertation préalable" la décision du transporteur américain de réduire de plus d'un tiers son personnel en Cité ardente. "La bonne nouvelle cependant, c'est qu'ils restent", a positivé mardi auprès de l'agence Belga le porte-parole de l'aéroport, Christian Delcourt.

Par Belga