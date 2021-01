Anderlecht - Charleroi: Nmecha donne l’avantage aux Mauves sur penalty (1-0, direct)

Les deux clubs ont un objectif clair : gagner pour renouer avec la victoire. Les Mauves restent sur deux défaites alors que les Zèbres sont sur une série de trois revers consécutifs. Au classement, Bruxellois et Carolos ne sont séparés que par une unité : Anderlecht est 7e avec 32 points tandis que Charleroi pointe à la 4e place avec une unité de plus.

Le choc entre Anderlecht et Charleroi est l’affiche de cette 25e journée de championnat. Ce mardi soir, les deux Sporting s’affrontent pour se positionner au moins dans la course au Top 4.

Les faits du match

3’ : Amuzu déborde sur le côté droit et donne le ballon à Vlap, à l'entrée de la surface dans l'axe du but. Mais le ballon est légèrement dans son dos, ce qui ne facilite pas sa frappe directe qui passe à droite du but.

6’ : Nouvelle grosse occasion pour les Mauves : Ait El Hadj lance Nmecha en profondeur d'un ballon piqué dans la surface. Penneteau s'avance et fait opposition de son corps face à l'attaquant d'Anderlecht, qui perd le ballon.

22’ : Penalty pour Anderlecht ! Mukairu déborde sur le côté gauche et s'incruste dans la surface. Diagne se fait prendre à contre-pied et fait faute sur l'ailier mauve.

23’ : But de Lukas Nmecha ! L'avant-centre d'Anderlecht réussit ce pénalty, qu'il tire fort au ras du sol sur le côté droit. Penneteau est parti du bon côté mais ne peut pas toucher le ballon. (1-0, 23e)

