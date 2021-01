Coronavirus: «Toutes les Régions du pays doivent revoir leur planification de vaccination»

Evoquant les annonces récentes et variables de Pfizer sur la livraison des vaccins, la responsable s’est montrée prudente et entend désormais « ne pas prendre pour argent comptant les promesses avancées à plus ou moins long terme ». « La planification doit pratiquement évoluer au jour le jour et nous savons difficilement planifier, même à l’aulne d’une semaine », constate-t-elle.