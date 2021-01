Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), élu homme du match face au Sporting Charleroi (3-0): «C’est une grosse victoire pour nous»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la grosse victoire d’Anderlecht face au Sporting Charleroi, Anouar Ait El Hadj s’est réjoui de sa récompense d’homme du match et s’est montré ravi de la prestation de son équipe : « C’était une très belle soirée, avec une grosse victoire. Je suis content de mon équipe et de mon match personnel. Il me manque juste un but ou un assist mais le plus important c’est les trois points. C’est une fierté d’être dans ce groupe, on a une très jeune équipe et on a beaucoup appris depuis un an et demi. Kompany fait vraiment très bien son travail, et je suis fier d’être son joueur. »

Même son de cloche du côté de Landry Dimata, monté au jeu en fin de rencontre et qui a délivré la passe décisive sur le troisième but d’Amuzu. « Ça fait du bien en tant que joueur de football d’être sur le terrain, c’est là qu’est ma place et sinon je ne suis pas très heureux. Je suis content pour moi-même avec cet assist mais aussi pour Francis (NDLR : Amuzu) car il attendait ce goal depuis longtemps. J’espère que c’est notre match de référence. On a suivi les consignes du coach qui étaient de mettre de l’énergie, de l’impact et de tout donner. C’est très très bien pour nous », a expliqué l’attaquant belge avant de parler de son avenir au club : « Ce n’est pas évident de ne pas jouer. Personnellement je n’ai pas l’habitude d’être dans ce genre de situation, mais je dois garder la tête haute et continuer à travailler, puis saisir ma chance quand elle arrive. J’espère encore avoir des minutes au prochain match. Ce qui compte pour moi c’est de jouer, et si on ne me donne pas de temps de jeu à Anderlecht il va falloir trouver une solution. »