Karim Belhocine après la défaite du Sporting Charleroi à Anderlecht (3-0): «Ils étaient tout simplement supérieurs à nous»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la lourde défaite du Sporting Charleroi à Anderlecht ce dimanche, Karim Belhocine a tout simplement accepté la supériorité des Bruxellois : « On a fait une mauvaise première mi-temps, mais il faut aussi dire que ce soir Anderlecht était tout simplement supérieur à nous. Ils sont mieux rentrés dans le match, puis se sont créés des occasions et ont obtenu le penalty. On est revenu avec de meilleures intentions en deuxième période mais ce n’était pas suffisant, puis ils ont tué le match quand on revenait bien dedans. Anderlecht a bien joué offensivement et défensivement. Nous on doit essayer d’être au niveau. En première mi-temps on n’a pas réussi à rivaliser ».

L’entraîneur du Sporting Charleroi a ensuite affiché sa déception, en insistant sur l’importance de rebondir dès le prochain match : « C’est difficile de comprendre notre manque d’efficacité dans les duels ce soir. Il faudra revenir là-dessus, et aborder la suite avec de meilleures intentions. La mentalité est notre force et ce soir, Anderlecht était supérieur à ce niveau, et ça se voit au marquoir. Je suis évidemment déçu car c’est une défaite difficile, mais il faut maintenant réagir ensemble et travailler dur pour le prochain match. Je n’ai aucun doute sur le fait que mon équipe va montrer son caractère. »