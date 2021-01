Premier League: Leicester, avec Castagne et Tielemans, bat Chelsea 2-0 et prend la tête du championnat

Avec 38 points, les Foxes passent une longueur devant Manchester United et trois devant City qui jouent mercredi, les joueurs de Guardiola ayant en outre un match en retard.

Leicester est provisoirement grimpé pour la 4e fois de la saison sur la plus haute marche de la Premier League, mardi, en battant Chelsea (2-0), augmentant encore la pression du Frank Lampard, pour la 18e journée.

Chelsea 8e avec déjà 9 longueurs de retard sur son hôte du soir, risque de voir s’éloigner encore les places européenne et surtout celles qualificatives pour la Ligue des Champions. Avec 7 points sur les 8 derniers matches, les Blues s’enlisent.

Un constat inquiétant, compte tenu des lourds investissements consentis cet été pour se renforcer et dont l’apport sur le terrain reste très discret, alors que les mêmes éternels défauts — une défense friable à l’extérieur et une attaque qui manque de liant — perdurent.

Face aux champions d’Angleterre 2016, ils ont encore cédé rapidement, avec un corner habilement joué par Leicester et qui est arrivé, avec un peu de réussite, dans les pied de Wilfred Ndidi. La frappe de l’extérieur de 20 mètres du milieu de terrain a touché le poteau droit d’Edouard Mendy, cloué sur ses appuis, avant de rentrer (1-0, 6e).

Après avoir vu James Maddison toucher la transversale d’une autre tentative à l’entrée de la surface (16e), Leicester a creusé l’écart sur un nouvel errement défensif d’Antonio Rüdiger, aligné aux côtés de Thiago Silva dans l’axe.

Obnubilé par son marquage sur Jamie Vardy — qu’il ne fait jamais bon quitter des yeux, il est vrai — plutôt que par la balle en cloche de Marc Albrighton, alors qu’il était bien placé pour dégager la balle, il a laissé Maddison filer dans son dos et griller la politesse à Reece James pour tromper Mendy de près (2-0, 44e).

Autant dire que Kurt Zouma, laissé sur le banc par Lampard — alors que Olivier Giroud, touché à une cheville, et Ngolo Kanté, encore en délicatesse avec ses adducteurs, n’étaient même pas dans le groupe — n’a pas grand doute à avoir sur son retour prochain dans le onze de départ.

Un but d’autant plus cruel que Chelsea avait vu, quelques instants plus tôt, un pénalty, initialement accordé pour une faute sur Christian Pulisic à l’entrée de la surface, requalifié en simple coup-franc par la VAR, avant de ne rien donner.

Il s’agissait déjà des 49e et 50e buts encaissés en 29 matches de championnat à l’extérieur depuis l’arrivée sur le banc de Frank Lampard. Seul Newcastle (52) a fait pire sur la période.

Malgré un second acte à sens unique — les Londoniens ont fini avec 66% de possession sur le match — Chelsea aura créé trop peu d’actions dangereuses, permettant à l’entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, de remporter son premier succès contre eux à sa 16e tentative.