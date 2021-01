Etats-Unis: Joe Biden rend un hommage solennel aux 400.000 victimes américaines du coronavirus

A moins de 24 heures de sa prestation de serment, Joe Biden a rendu mardi à Washington hommage aux victimes du Covid-19, marquant le contraste avec le président sortant Donald Trump qui a depuis des mois tenté de minimiser l’impact d’une pandémie ayant fait plus de 400.000 morts aux Etats-Unis.

Reclus dans la Maison Blanche, Donald Trump, qui quitte le pouvoir au plus bas dans les sondages et coupé d’une partie de son camp, s’est lui contenté d’un message vidéo pré-enregistré en guise de discours d’adieu à l’issue d’un mandat marqué par une avalanche de scandales, deux « impeachments » et un assaut meurtrier du Capitole.