Coronavirus: un oubli de signature prive temporairement la Belgique de 2,5 millions de vaccins

A cause d’une signature manquante, la Belgique est temporairement passée à côté de 2,5 millions de vaccins BioNTech/Pfizer contre le coronavirus, écrit mercredi le magazine Knack. Le problème a depuis été résolu et les doses ont été récupérées, mais le dossier est fâcheux pour l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Mi-novembre, la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne ont acheté 200 millions de vaccins à l’alliance germano-américaine BioNTech/Pfizer. La Belgique a participé à cet achat et, selon la clé de répartition européenne, devait recevoir environ 5 millions de doses afin de vacciner 2,5 millions de personnes.