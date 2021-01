Le variant britannique du coronavirus est présent dans 60 pays

La présence du variant britannique du coronavirus a été établie dans 60 pays, soit dix de plus qu’il y a une semaine, signale l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le variant sud-africain, quant à lui, a été découvert dans 23 pays à travers le monde.

Ces variants, plus contagieux que les autres souches du coronavirus, forcent certains pays à renforcer les mesures prises pour stopper la progression du virus. Certains ont, par exemple, mis en place des restrictions de voyages depuis le Royaume-Uni, où le variant a été détecté pour la première fois.

L’OMS rappelle que le covid-19 est responsable de la mort de 2 millions de personnes à travers le monde, et que ce total a augmenté de près de 100.000 unités la semaine passée, la plus grosse augmentation depuis le début de la pandémie. Enfin, conclut l’OMS, plus de 100 millions de personnes ont déjà contracté le covid.