Cédric Cherain en reconnaissance au Rallye de Monte-Carlo : «Le parcours digne de la réputation qu’on lui fait»

«On n’a pas une minute à soi», explique-t-il. «Pour prendre les notes des tronçons chronométrés et les vérifier lors du 2 e et dernier passage, il faut établir un plan précis que

Stéphane, mon copilote, a établi grâce à sa très grande expérience (16 départs, Ndlr) de cette course. Ce mercredi matin, on s’est levé à 6h00 et on était dans la voiture à 6h30. Notre repérage durera jusqu’à 17h30.»

Dans les spéciales, il n’est pourtant pas question de rouler vite. «Chaque voiture est équipée d’un GPS qui nous surveille au km/h près », poursuit le pilote. «Il est interdit de dépasser le 80 km/h sous peine d’amendes salées et de pénalités en temps. On n’a vraiment pas intérêt à enfreindre le règlement.» Une fois rentré à l’hôtel après les deux passages autorisés dans les spéciales du jour, le boulot n’est pas fini pour autant.

«Dans la mesure du possible, nous visionnons les images de la caméra embarquée. Ce qui nous permet d’apporter d’éventuelles modifications aux notes et de mémoriser le parcours.»

Un vrai Monte-Carlo

Pour sa première expérience dans la plus prestigieuse épreuve du WRC, Cédric Cherain est gâté: «Nous allons avoir droit à un ‘vrai’ Monte-Carlo», lance-t-il.

«Les conditions sont loin d’être uniformes. Lundi, par exemple, nous avons repéré les spéciales que nous parcourrons en course dimanche. Le premier tronçon était sec lors des recos. Mais en six jours, tant de choses peuvent se passer. Surtout qu’on annonce de la neige cette nuit. Dans le 2 e secteur, l’asphalte était propre durant les deux premiers kilomètres en montée. Une fois au sommet du col, nous avons dû composer avec 8 km d’une route totalement verglacée alors que la descente était vertigineuse. Cela m’a également permis de mesurer plus encore l’exploit de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui ont triomphé dans cette course l’an passé. Je suis aussi

conscient que le choix des pneus sera particulièrement compliqué. A chaque fois, on va partir pour des groupes de quatre, voire cinq spéciales avec des portions sèches, du verglas, de la neige fondante, de la neige tassée. Il faudra toujours opter pour un compromis et, surtout, rester calme dans les secteurs très glissants si on ne dispose pas des gommes les mieux adaptées. Mais cette difficulté participe aussi au prestige, à la magie du Monte-Carlo.»