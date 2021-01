Infrastructures: la Sofico a renforcé sa trésorerie

Cette dernière a procédé à un allongement de la maturité de son endettement à court terme, en convertissant l'an dernier 80% de son programme de financement du court vers du long terme. Ce refinancement s'est opéré via des émissions obligataires totalisant 152 millions d'euros durant l'exercice 2020, dont la maturité moyenne s'établit à 20,3 ans. Pour 2021, la Sofico prévoit d'émettre pour 220 millions d'euros de dette "afin de financer l'accélération du déploiement du 'Plan infrastructures et mobilité pour tous 2020- 2026' (PIMPT)".

Cette hausse résulte "de la bonne maîtrise de deux paramètres clés": l'encaissement des recettes relatives au prélèvement kilométrique sur poids lourds et les décaissements liés au rythme d'exécution des chantiers, "tous deux impactés par les confinements engendrés par la crise sanitaire au cours de l'année 2020", souligne la Sofico dans un communiqué.

L'année 2020 a par ailleurs vu la Sofico poursuivre et réaliser une série de travaux d'infrastructures en Wallonie, dont deux chaînons manquants du réseau transeuropéen de transport. Il s'agit, sur la voie d'eau, des travaux de mise à grand gabarit (9.000 tonnes) du site éclusier d'Ampsin-Neuville. Les chantiers se poursuivent cette année. Sur le réseau routier, il s'agit de la réalisation de la dernière phase du contournement autoroutier de Couvin ou E420, qui consiste à réaliser une trémie sous la voie ferroviaire à hauteur de Frasnes-lez-Couvin. La finalisation de ce chantier est attendue au deuxième trimestre 2021.

Outre des travaux de réhabilitation sur le réseau routier structurant, la Sofico a poursuivi en 2020 la mise en place des "autoroutes intelligentes" en développant des projets de systèmes de transports intelligents et a poursuivi la modernisation de l'éclairage (auto)routier via le remplacement de l'éclairage au sodium par du LED. A ce jour, près de 21.000 luminaires ont été modernisés, soit l'éclairage de plus de 700 kilomètres de voiries.