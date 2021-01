Vincent Kompany : « Diaby pourrait être là contre Waasland-Beveren »

C’est un Vincent Kompany très détendu qui s’est présenté en conférence de presse quelques heures seulement après la victoire contre Charleroi. Et pour cause, dès vendredi soir, le club bruxellois accueillera Waasland-Beveren pour une confirmation attendue. « On est déjà concentré sur le prochain match, indique Vincent Kompany qui pourrait ajouter un nouveau venu à sa sélection de vendredi. « Diaby pourrait être là contre Waasland-Beveren, précise le T1. Physiquement, il est bien. Il connaît le championnat et n’aura pas besoin de temps d’adaptation. Par contre, il doit encore s’adapter à un nouveau club et à une nouvelle philosophie. »

En revanche, la venue des Waeslandiens arrivera un peu tôt tant pour Adrien Trebel, opéré en octobre et qui s’est légèrement blessé contre l’Union samedi dernier, et Majeed Ashimeru prêté par le RB Sazlbourg. « Ils suivent chacun un programme différent, précise Kompany. On prendra le temps pour être sûr et certain qu’ils soient prêts à jouer avec nous. On ne veut pas brûler les étapes. »

Une sagesse facilitée par la bonne performance réalisée contre Charleroi mardi soir au cours d’un mois de janvier très dense et forcément lié au mercato hivernal. Une période où chaque supporter anderlechtois craint le départ d’un cadre pour renflouer les caisses. « Je ne peux rien garantir, admet le coach bruxellois. Je ne vais pas revenir sur toute la situation actuelle au niveau des finances. Je ne me plaindrais pas et je m’adapte. Si on vend nos trois meilleurs joueurs, on ira en chercher d’autres chez les jeunes. J’agis en connaissance de cause et je dois faire avec le contexte. »