Feu vert à une prolongation de deux semaines des soldes

Une série d’avis avait été demandée par la commission. Le Conseil supérieur des indépendants et PME s’était déclaré favorable à une prolongation des soldes de deux semaines. Ce qui avait permis mardi aux ministres de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), et des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR), d’apporter leur soutien à la proposition de loi.