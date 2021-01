Coronavirus: «Le variant britannique est 30% plus contagieux, pas 70%», selon un épidémiologiste d’Oxford

Le variant britannique du coronavirus est 30 % plus contagieux que les autres souches, et pas 70 %, comme on le disait jusqu’à présent », selon Koen Pouwels, épidémiologiste à l’université d’Oxford, invité à l’émission De Ochtend, sur Radio 1. Koen Pouwels en veut pour preuve les résultats d’une grande étude britannique.

« Nous avons fait une grande enquête au Royaume-Uni. Nous avons vu que le variant britannique croît, chaque jour, 6 % plus vite que les autres variants déjà existants. En tenant compte du temps qui s’écoule entre deux infections consécutives, on arrive au chiffre de 30 % plus contagieux que les variants déjà existants », développe-t-il. « C’est peut-être moins contagieux que ce qu’on pensait, mais c’est toujours beaucoup. »