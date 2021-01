Coronavirus: fermeture d’une école primaire après plusieurs tests positifs

L’école primaire SBSB De Brug, à Alost, gardera portes closes après que neuf élèves ont été contaminés par le coronavirus. On ignore toutefois s’il s’agit de la variante britannique du virus. Dix-huit professeurs étant par ailleurs placés en quarantaine, l’établissement ne peut rester ouvert.

L’ensemble des élèves et du personnel de l’école ont été testés mardi après qu’un certain nombre de cas d’infections ont été détectés chez des élèves qui avaient été mis en quarantaine depuis le week-end.

Mercredi, la cellule de crise a indiqué que six classes et non trois étaient concernées. L’école restera fermée jusqu’au 26 janvier.