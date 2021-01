Kevin De Bruyne dans le onze de l’année de l’UEFA

L’UEFA a dévoilé mercredi son équipe de l’année 2020, choisie par plus de 6 millions se supporters qui ont exprimé leur voix sur internet.

Dan ce prestigieux Team of The Year, le milieu de terrain de Manchester City est accompagné de Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi et Robert Lewandowski.

L’équipe la mieux représentée est le Bayern Münich avec 5 joueurs. Habitués des ‘onze de l’année’ Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont respectivement été choisis pour la 15e et 12e.