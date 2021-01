WRC : Andrea Adamo et Hyundai visent un troisième titre mondial de rang chez les constructeurs

Une saison où Hyundai, écurie de Thierry Neuville, visera un troisième titre mondial consécutif chez les constructeurs et un premier chez les pilotes. «Je ne pense pas que Hyundai nous donne un budget pour que nous partons douze fois par an en vacances et profiter des belles choses de la vie dans les pays où les rallyes sont organisés», a précisé Adamo.

«Hyundai est un acteur mondial qui s’implique dans beaucoup de choses et le sport automobile fait partie de leurs activités. La situation mondiale, les réservoirs d’énergie, le développement des voitures électriques et hybrides, vous ne savez pas comment tout va évoluer. De nombreuses décisions commerciales doivent être prises maintenant et elles sont plus importantes que le sport automobile, qui n’est qu’une partie du groupe», a conclu Andrea Adamo