Coronavirus - La Banque d'Angleterre veut jauger un scénario catastrophe lié au Covid pour les banques

Pour tester les établissements bancaires, la BoE a concocté un scénario bien plus pessimiste que ses prévisions officielles: "en incluant les chocs économiques de 2020, le scénario prévoit une baisse cumulée sur trois ans de 37% du PIB britannique par rapport à 2019 et de 31% du PIB mondial", détaille l'institution dans un communiqué.

La BoE veut également savoir si les banques sont prêtes à une possible évolution à long terme du comportement des consommateurs, rendus plus prudents et moins dépensiers, surtout en ce qui concerne les restaurants, les hôtels et les voyages, et qui pourraient garder ces nouvelles habitudes.