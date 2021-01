Trump a quitté Washington: «Je reviendrai d’une manière ou d’une autre» (direct)

L’hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s’est envolé peu après 14h15 depuis les jardins de la Maison Blanche. Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat « fantastique de quatre ans », représentant « l’honneur d’une vie ».

« Ce furent quatre années extraordinaires. On a accompli tellement », a commencé le président alors qu’il était arrivé à la base Air Andrews, à une quinzaine de kilomètres de Washington, où est hébergé l’avion présidentiel Air Force One, avant de remercier sa famille présente.

« Ca a été quelque chose de très spécial. La Première Dame a été une femme de grâce, de beauté et de dignité et si populaire auprès des gens », a-t-il déclaré avant d’inviter son épouse à prendre la parole. Melania s’est exprimée brièvement : « Cela a été mon plus grand honneur. (...) Vous serez dans mes pensées et mes prières. Que Dieu bénisse cette belle nation ».

« C’est mon plus grand honneur et privilège d’avoir été votre président. Je me battrai toujours pour vous. J’écouterai et je regarderai (...) Je souhaite du succès à la nouvelle administration et je pense qu’elle réussira. Elle a de bonnes bases. Juste un ‘au revoir’, je reviendrai d’une manière ou d’une autre », a-t-il conclu. Il a remercié une dernière fois son vice-président Mike et ses collaborateurs.

« Bonne continuation, on se voit bientôt ». Le milliardaire républicain s’est envolé dans la foulée pour la Floride pour son dernier vol à bord d’Air Force One, pour rejoindre son golf de Mar-a-Lago.