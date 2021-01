Kevin De Bruyne roi des occasions créés: personne n’a été aussi dangereux que lui en Europe depuis un an et demi

Ce n’est pas un hasard si Kevin De Bruyne est considéré le meilleur milieu de terrain d’Europe. As de l’assist – il vient de signer sa 100e passe décisive depuis qu’il est à Manchester City – le Diable rouge a montré durant toutes ses années qu’il pouvait également se charger lui-même de faire trembler les filets.

Le Diable rouge est donc un véritable poison pour les défenses adverses. Chiffres à l’appui, ‘KDB’ est même le plus grand créateur de danger d’Europe depuis un an et demi comme l’indique le site spécialisé Squawka en se basant sur les statistiques opta.

Avec 187 occasions créées depuis le début de la saison 2019-2020 jusqu’à présent, De Bruyne est de loin le joueur qui crée le plus d’opportunités de but pour son équipe dans les 5 grands championnats européens. Son plus proche poursuivant s’appelle Jack Grealish avec 146 occasions créées avec Aston Villa. Luis Alberto (145, Lazio), Thomas Müller (131, Bayern Münich) et Hakan Chalhanoglu (139) complètent le top 5 en la matière. Lionel Messi est tout juste en dehors du top 5 avec 124 occasions.