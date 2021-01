Restructuration de Fedex - Les syndicats espèrent réduire le nombre de licenciements (2)

"On avait des craintes pour quelques dizaines de travailleurs car l'activité de jour était plus basse que ce que l'on a connu ces dernières années", a expliqué Thierry Grignard, président de la FGTB Métal Liège-Luxembourg. "Mais une restructuration d'une telle ampleur, on ne s'y attendait absolument pas."

Mercredi, le conseil des ministres restreint a également rencontré à Namur les dirigeants de l'aéroport de Liège et ceux de Fedex, en présence du ministre wallon des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR).

"Nous avons insisté auprès de la direction de Fedex pour que tout soit entrepris pour réduire sensiblement le nombre de pertes d'emploi", ont indiqué les ministres. "Conformément à la législation en vigueur, la procédure Renault sera lancée dans les prochaines semaines et laissera place à une concertation sociale entre les représentants syndicaux et la direction. Le gouvernement suivra ces discussions et a insisté pour que ce dialogue permette d'aboutir à des solutions les plus humaines possibles pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses concernés."

Le gouvernement wallon souhaite également poursuivre les discussions avec l'aéroport de Liège pour assurer le développement de l'activité transport sur son site.

"Cette décision brutale représente un drame pour les travailleurs concernés. C'est pour ceux-ci qu'il faut agir aujourd'hui et faciliter autant que possible les mécanismes de concertation sociale entre employeurs et organisations syndicales", a conclu le conseil des ministres restreint.