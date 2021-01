De Trump à Biden, un déménagement à la Maison-Blanche à un demi-million de dollars

Si les affaires de Donald Trump ont bien quitté Washington, les camions de déménagement de Biden ne pourront pas commencer à décharger avant que le nouveau président ait prêté serment, comme l’écrit le New York Times. Question de tradition. Les employés ont quelques heures – environ cinq – pour nettoyer de fond en comble la Maison-Blanche (plus encore que lors des précédentes passations de pouvoir) et prévoir les appartements pour l’arrivée du couple présidentiel après la fin des festivités : leurs affaires auront déjà été rangées, les tapis nettoyés et le frigo rempli. Le minimum puisque les Biden n’ont pas prévu de faire venir rapidement un décorateur d’intérieur ou de commencer à personnaliser les appartements.