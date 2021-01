20 renforts à la Sûreté de l’Etat prévus cette année

L’accord de gouvernement prévoyait un renforcement des moyens pour les services de renseignement. Le gouvernement commence à le mettre en œuvre. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (VLD), qui assure la tutelle de la Sûreté de l’Etat, annonce ce mercredi qu’il fait en sorte d’augmenter les effectifs de 20 équivalents temps plein dès cette année. Les recrutements d’une « centaine de nouveaux collaborateurs (inspecteurs, analystes, des profils ICT, et bien d’autres) sont prévus pour l’année 2021 » explique le ministre, en réponse à une question du député François De Smet (Défi). « Vu la capacité limitée d’encadrement, et compte tenu des départs naturels prévus (pension) et des réorientations de carrière, le bonus d’équivalents temps plein supplémentaires sera plus ou moins de 20 par rapport à 2020. Le but est d’avoir une croissance plus significative pour 2022. »

Le dernier rapport annuel de la Sûreté de l’Etat rapporte une diminution constante de l’effectif depuis 2017, tous postes confondus : de 627 à 620 pour finir à 599 emplois en 2019. Inquiétant, alors que la commission d’enquête « attentats » demandait un renfort sensible des moyens, notamment humains, de la Sûreté. 2021 doit venir enrayer cette diminution.