Ricardo Sa Pinto rebondit en Turquie: l’ancien coach du Standard est le nouvel entraîneur de Kevin Mirallas à Gaziantep

Ricardo Sa Pinto est le nouvel entraîneur de Gaziantep, a indiqué le club turc mercredi. L’ancien coach du Standard s’est engagé pour deux ans et demi avec le club de Kevin Mirallas.

Ricardo Sa Pinto, 48 ans, retrouve un banc quelques semaines après son départ de Vasco de Gama. Le Portugais avait été limogé fin décembre par le club brésilien deux mois à peine après son arrivée

Idole du Sporting Lisbonne et ancien joueur (en 2006-2007) et entraîneur (en 2017-2018) du Standard de Liège, Sa Pinto avait auparavant entraîné l’Etoile Rouge de Belgrade, le Legia Varsovie, l’OFI Crète, en Grèce, et Al-Fateh, en Arabie Saoudite. Avec le Standard, il avait remporté la Coupe de Belgique et fini deuxième du championnat.