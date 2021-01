Joe Biden a prêté serment et devient le 46e président des Etats-Unis

« L’histoire de ce pays dépend de nous tous, le peuple américain, dans notre recherche d’une union plus parfaite », a dit Joe Biden dans son discours. « Nous sommes un peuple bon. Au cours de siècles de troubles, de conflits, de paix et de guerres, nous avont fait tant de chemin et nous avons tant de chemin à parcourir. Il y a tant à faire dans ce monde où il y a tant à construire, à réparer et à gagner. Il y a un virus qui ravage notre pays, qui a pris autant de vies en une année que ce que l’Amérique en a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. (…) Et il y a un cri de colère qui réclame la justice raciale. C’est un cri de survie, un cri désespéré. Il y a aussi l’avancée du suprémacisme blanc au sein même de notre nation et nous devons faire face à ce défi. Pour protéger notre avenir, il faut plus que des mots, il faut l’union. »