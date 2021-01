Malines–Standard: les Rouches, avec Klauss titulaire et Carcela sur le banc, peuvent recoller au Top 4 en cas de victoire (0-0, direct)

Tout va très vite dans ce championnat. Il y a dix jours à peine, le Standard pointait à une bien décevante 11e position, après deux mois de compétition sans la moindre victoire. Ils devaient absolument se ressaisir, sous peine de voir le bas de classement se rapprocher dangereusement.

Deux victoires en autant de rencontres plus tard, et les Liégeois peuvent déjà rêver de revenir dans le Top 4, synonyme de playoffs 1. En cas de succès ce mercredi soir à Malines (coup d’envoi à 18h45), les hommes de Mbaye Leye remonteraient provisoirement à la cinquième place. Seuls Ostende, qui joue ce mercredi à 21h au Club de Bruges, et OHL, qui se rend à Zulte ce jeudi soir (18h45), pourraient alors repasser devant les principautaires. Ceux-ci auraient même un point de plus que… Charleroi, qu’ils reçoivent dimanche !