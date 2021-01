Coronavirus - Le Groupe BEI a augmenté ses financements en 2020, à 77 milliards d'euros

"Un tiers des financements est consacré à la lutte contre la pandémie, principalement pour protéger les PME, moderniser les hôpitaux et appuyer la mise au point de vaccins et de médicaments", annonce le Groupe BEI, qui est composé de la Banque européenne d'investissement (la "banque de l'UE") et du Fonds européen d'investissement (FEI).

Parmi les financements en vue, il y a eu notamment le prêt de 100 millions d'euros à l'entreprise allemande BioNTech, développeuse avec Pfizer du vaccin contre la Covid-19 avec lequel la Belgique a débuté sa campagne de vaccination.