Les actionnaires d'Europcar approuvent sa restructuration liée au Covid

Les actionnaires existant ont accepté leur dilution au profit des créanciers (les fonds anglo-saxons Anchorage, Attestor, Diameter, King Street Capital et Marathon) qui devraient, à la suite de l'opération, détenir entre 92% et 97% d'Europcar. Attestor et Anchorage, devenu l'actionnaire le plus important, sont désormais représentés au conseil d'administration.