Mbaye Leye après la belle victoire du Standard à Malines: «C’est un match que l’on va devoir répéter encore et encore»

Après ses deux victoires face à Waasland-Beveren et au Cercle de Bruges, le Standard de Mbaye Leye avait à cœur de prolonger sa bonne série, pour confirmer son retour en forme et continuer sa remontée au classement. C’est désormais chose faite puisque, en trois rencontres à peine, les Liégeois sont passés de la onzième à la cinquième position !

Forcément, après le festival offensif face à Malines, le coach sénégalais se montrait très heureux de ses troupes. « Il était important pour nous de montrer la même fluidité que contre Waasland-Beveren et le même caractère que contre le Cercle, surtout que l’on avait une équipe en forme en face. En deuxième mi-temps, on a bien réussi à garder le ballon, même si on s’est fait peur en fin de match. Ce qu’on a vu lors de cette seconde période, c’est le football que l’on a envie de montrer. Dans l’ensemble, c’est un match que l’on doit répéter encore et encore. »

Le coach liégeois n’est toutefois pas étonné des bonnes performances de ses ouailles. « Cette équipe a de la qualité. Et ça, ça ne peut pas disparaître d’un coup. Il nous fallait juste de la concentration et des automatismes. Mes joueurs ont beaucoup travaillé, et ils ont réussi à maîtriser cet adversaire, qui affiche un très bon niveau. Donc, forcément, je suis très satisfait d’eux. Cette victoire, c’est le mérite de mes joueurs. »