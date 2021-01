Noë Dussenne sur le renouveau du Standard: «Désormais, on agit au lieu de réagir!»

Après ses deux victoires face à Waasland-Beveren et au Cercle de Bruges, le Standard de Mbaye Leye avait à cœur de prolonger sa bonne série, pour confirmer son retour en forme et continuer sa remontée au classement. C’est désormais chose faite puisque, en trois rencontres à peine, les Liégeois sont passés de la onzième à la cinquième position !

L’homme qui a lancé le festival offensif produit contre Malines n’est autre que Noë Dussenne, d’une superbe reprise de volée. « C’est l’un des plus beaux buts de ma carrière », réagit le principal intéressé. « Pour le moment, on travaille beaucoup les phases arrêtées, et ça paie. Je ne vais pas vous donner nos secrets, parce que le foot, c’est un peu comme les échecs (rires). Mais on le répète beaucoup à l’entraînement, Éric (Deflandre) et Mbaye (Leye) insistent dessus, et ça a été productif aujourd’hui. Je fais un mouvement pour me libérer, puis je la tente. Dans ces moments, c’est tout ou rien. Soit elle part dans la lucarne, soit elle va en tribune. Ici, elle est bien partie. »

Au-delà de son but et de sa solide prestation personnelle, le défenseur est satisfait de la performance de l’équipe. « Une victoire 0-4 à l’extérieur, ça fait du bien. Je suis content pour Arnaud, qui réussit sa deuxième clean-sheet d’affilée. Et offensivement, c’est très positif aussi. Si je dois juste pointer un mauvais point, je dirai que c’est dommage de ne pas avoir vu un petit but de Muleka ou Klauss. Mais ce dernier travaille beaucoup, surtout défensivement. Il nous a fait du bien, parce qu’il sait garder un ballon et faire jouer ses coéquipiers. C’est vraiment une belle trouvaille du club. Et, à part ce petit point négatif, je trouve qu’on a livré une bonne performance. Je dirais même que ce succès est un match référence. Contre Waasland, le ballon circulait bien, mais on a pris un but évitable. Au Cercle, la circulation était un peu plus compliquée, mais on était bon dans l’engagement. Ce soir, on a fait un mélange des deux. On voit donc que le groupe continue à grandir, tous les joueurs se sentent impliqués et se donnent à fond pour respecter les consignes du coach. »