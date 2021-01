Ligue 1: l’OM, battu 0-1 par Lens, plonge encore un peu plus dans la crise

Il faut dire que le bilan des six dernières semaines est terrible, avec une seule victoire et quatre défaites lors des sept dernières journées de Ligue 1. Mercredi, les supporters ont fait savoir ce qu’ils en pensaient. Le Vélodrome est vide mais les messages qu’ils y avaient laissés étaient très clairs, comme une bronca sans le son : « Vous êtes dégueulasses » ; « Vous nous faites honte ».

Problème : les Marseillais ont peut-être fait pire encore face à Lens mercredi.

L’OM exsangue

Lundi, après le grand déballage, Villas-Boas avait promis que l’état d’esprit, en tout cas, serait au rendez-vous ce mercredi. Cela n’a pas particulièrement sauté aux yeux, contrairement à l’absence de qualité dans le jeu olympien.

Des erreurs techniques, des choix douteux, Kakuta qui s’amuse avec Gueye au milieu de terrain, ce même Gueye puis Benedetto qui viennent demander des conseils de positionnement à Villas-Boas, voilà ce qu’on a vu côté marseillais lors des 45 premières minutes.

Seule une frappe hors-cadre de Gueye est venue s’insérer dans le tableau statistique, mais l’OM est surtout passé près de la catastrophe à la 25e minute, après une perte de balle coupable de Balerdi. Banza est en effet parti seul au but mais a été privé de duel avec Mandanda par le tacle vigoureux de Caleta-Car.

Après la pause, Lens, qui n’avait pas non plus tenté grand-chose lors du premier acte, est venu un peu plus haut dans le camp marseillais, comme pour voir s’il n’y avait pas un peu plus qu’un point à prendre face à cet OM exsangue.

De frappe à côté en tête déviée, le danger s’est petit à petit rapproché. Et, presque sans surprise, l’OM a très vite craqué, avant même l’heure de jeu, sur un coup de tête de Banza bien servi par Haïdara (59e).

Peu après, Payet, de nouveau remplaçant, est entré, comme Radonjic ou Khaoui. Quelques frappes sans grand danger sont venues gonfler les lignes de chiffres mais Lens n’a pas spécialement tremblé pour boucler sa victoire, qui aurait pu être plus large sans un grand Mandanda face à Kalimuendo (85e, 90e + 1).

À trois jours d’aller à Monaco (4e), une équipe qui les devance de quatre points, les Marseillais sont bel et bien en crise et les voies de sortie sont rares. Il leur reste comme motifs d’espoir ce dernier match à rattraper contre Nice et le mercato qui pourrait leur apporter Milik. Mais l’avant-centre polonais ne sortira pas à lui seul l’OM du marasme.