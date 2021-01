D1A: le FC Bruges s’est fait peur avant de renverser Ostende (2-1, vidéo)

Les deux derniers matches de la 25e journée de la Jupiler Pro League de football, la 22e effective, au programme mercredi se sont soldés par les succès du FC Bruges sur Ostende (2-1) et de l’Antwerp sur le CS Bruges (1-0). Au classement, les Brugeois (48 points) comptent une avance de dix points sur Genk, 2e, qui affronte La Gantoise jeudi soir. L’Antwerp (37 points) reprend la troisième place à Anderlecht. Ostende (32 points, 7e) et le Cercle (7 points, 18e) font du surplace.

Après la large victoire au Beerschot, Philippe Clément a simplement renvoyé Eduard Sobol sur le banc au profit de Federico Ricca. Chez les Kustboys, le Covid-19 a fait des dégâts. Plusieurs titulaires (Arthur Theate et Kevin Vandendriessche) étaient absents et McGeehan était blessé. Malgré cela, Ostende est sorti à fond des starting-blocks et a ouvert la marque grâce à un autogoal de Clinton Mata (14e, 0-1). Les visiteurs ont frôlé à deux reprises le but par Fashion Sakala, qui été bloqué par Mata (26e) et par Simon Mignolet (35e). Les Brugeois n’en menaient pas large quand Bas Dost, oublié sur corner, a égalisé (38e, 1-1).

Le début de la seconde période a été chaud avec Krépin Diatta, qui a donné l’avance aux visités (49e, 2-1), et Sakala, qui a manqué la transformation d’un penalty (51e). Malgré un tir de Dost sur le montant (64e), le Club a souffert mais Mignolet a empêché Anton Tanghe d’égaliser (81e).