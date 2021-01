Un porte-clés portant le nom d’un enfant tué dans un accident de la route pour les conducteurs ivres

« Un conducteur impliqué dans un accident corporel lié à l’alcool a, en moyenne, un taux de 1,7 % dans le sang. Mais il arrive régulièrement qu’il ait une alcoolémie moins élevée : chaque jour, on enregistre un accident où le conducteur avait un taux en dessous de 0,8 %… », selon un communiqué diffusé jeudi.

Les conducteurs sous l’influence de l’alcool pourront recevoir dès ce week-end un porte-clés portant le nom d’un enfant tué dans un accident de la route. L’institut Vias et l’association Parents d’enfants victimes de la route (PEVR) lancent cette campagne-choc pour mettre en garde contre les effets de l’alcool au volant.

Un contre-pied

Malgré la campagne Bob, qui récompense les conducteurs sobres d’un porte-clés depuis 25 ans, les Belges continuent de boire alors qu’ils prennent le volant. La nouvelle campagne prend donc le contre-pied et s’adresse aux conducteurs sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et leur offre un porte-clés « non-Bob ». L’objet a la même typographie typique et la même couleur jaune, mais porte le prénom d’un enfant victime d’un chauffeur qui avait bu : Axelle, Corwin, Nathan, Laetitia… Une carte distribuée avec le porte-clés raconte l’histoire de la victime.